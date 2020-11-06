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期貨商論壇／國巨期 偏多布局
觀察昨（5）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有11檔、下跌有七檔、持平二檔；此20檔個股大多平低盤開出，之後盤中漲跌互見，其中以碩禾期貨上漲9.8%、宏碁期貨上漲2.6%、及華通期貨上漲2.6%表現搶眼，為多方指標。弱勢股期則以聯電期貨下跌3.6%以及華邦電期貨下跌1.6%為領跌族群。熱門股期強弱分歧，而收紅者偏多，顯示大盤在美股大選結果將揭曉後，多數個股呈現回補買盤，資金主要集中在熱門電子股。
個股期貨中，昨日成交口數較大者為市場熱門標的商品：碩禾期貨、華通期貨、國巨（2327）期貨，此三檔走勢以碩禾期貨站在所有均線之上最為強勢，而國巨期貨與聯發科期貨則維持多方反彈走勢亦相對強勁。
台股以高檔震盪等待大選結果明朗。在回歸經濟基本面後，具有前瞻性的個股期貨仍具有相對優勢。
在股票期貨成交口數較大的前20檔中可觀察國巨期貨及聯發科電期貨。從技術面觀看：國巨期貨呈現多方走勢，目前位於均線之上，5日均線有守可偏多思考；聯發科期貨站回5日均線之上且月季線黃金交叉向上，可觀察5日均線附近有守可偏多思考。（兆豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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