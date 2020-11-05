台指期開盤 上漲60點
台指期今(5)日開盤上漲60點，開盤指數為12924點；台積電期貨開盤452.5元，上漲2.5元。
美股昨日四大指數漲幅介於1.34%~3.85%，AMD、GOOGLE、NVIDIA、APPLE漲幅超過4%，台積電ADR上漲2%。
統一期貨說，昨日外資現貨買超61.43億，期貨部分增加321口，淨多單31787口，十大交易人與特定法人合計買進3817口。週選支撐與壓力區落在12600至13200之間，P/C Ratio降至1.11，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，選舉過後的市場，將迎來一波嶄新的行情，資金回流到股市後，將尋找最舒適的落角處，故預期接下來的將回歸基本盤，投資人可以營收、業績為挑選標的的依據，衍生性商品方面建議順勢操作。
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