夜盤交易報佳音 台指期與美國期貨同步勁揚
台灣期交所今（4）日早上收盤的盤後交易，台指期與美股指數期貨同步呈現勁揚，台指期近月合約收盤為12,774點，上漲90點，美國道瓊期貨收盤為27335點，上漲364點。
台指期收盤12774點，成交量為39896口，盤中指數最低來到12686點，最高到12785點。小台指近月合約收盤為12777點，上漲93點，成交量63488口，盤中最低為12699點，最高12785點。
美國道瓊期收盤為27355點，上漲364點，成交量為6439口；美國標普500期貨收盤為3361.75點，上漲50.25點，成交量為309口；美國那斯達克100期貨收盤為11270點，上漲189點，成交量為 3160口。
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