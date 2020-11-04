最牛一輪／環球晶 聚焦長天期

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環球晶（6488）受惠晶圓代工產能吃緊，矽晶圓需求升溫，接單暢旺，至明年上半年12吋矽晶圓產能都將維持滿載，法人看好環球晶後市表現，股價表現有樂觀展望支撐，守穩在所有均線之上。

環球晶是全球第三大半導體矽晶圓廠，由中美晶分割獨立，目前在全球十國共有16處營運生產基地。產品主要包括6吋、8吋與12吋的矽晶圓等，產品線包括磊晶片、拋光片、退火片等。

環球晶今年第3季營收140.06億元，季增2.2%，年減2%。因近期市場晶圓代工產能吃緊，持續去化矽晶圓庫存水位，法人分析，矽晶圓市況已經走出谷底並進入新的成長循環，環球晶後續將受惠市場需求動能。

環球晶表示， 12吋及8吋矽晶圓產能都已滿載，其中，12吋矽晶圓為市場主流，需求也最強勁。觀察近期客戶訂單情況，估計到明年上半年12吋矽晶圓產能都將維持滿載水位。

供給方面，各廠雖有去瓶頸化動作，但產能將僅小量增加，未來兩年並無新廠完工投產，供給增加有限。

法人指出，在矽晶圓出貨量延續成長力道下，需求可望回升，現階段，疫情帶來遠距教學、在家工作等商機使需求大開，在晶圓代工產能吃緊下，矽晶圓供過於求情況有所改善，預計環球晶基本面表現持穩。

權證發行商建議，看好環球晶後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。