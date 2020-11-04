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統一、中鴻 四檔吸睛

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

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攸關中國未來五年經濟發展方向的十四五規劃，伴隨著中國消費升級及產業升級趨勢，牽動陸、台股相關個股營運展望，包括統一（1216）、中鴻（2014）基礎建設、內需消費等個股都有機會沾光。

權證發行商表示，看好相關個股的投資人可利用權證商品放大投資槓桿，掌握投資契機。

統一9月合併營收403.53億元，年增2.1％，同創歷來同期新高紀錄；累計前三季合併營收3,408.12億元，則比去年同期略減0.7％。統一是台灣市占最高的泡麵、茶飲品牌，其中泡麵品牌「滿漢大餐」推出全新鮮食產品「酸菜牛肉拌麵」，加入乾拌麵戰局，進入7-ELEVEN鮮食區販售，這是統一泡麵首次跨足鮮食市場，有望為統一增添營收柴火。

美系外資券商表示，近期市場資金從科技輪動到非科技族群，食品股統一未來營運有望受惠台灣國內消費增加、台灣和中國大陸餐飲業務的市場份額增加，看好其未來營運。

法人對於中鴻看法正向，主要是考量經濟活動復甦，復工復產帶動鋼市需求回升。觀察中鋼11 月熱軋盤價每公噸調漲 1,100元，已呈現連五月調漲，預期中鴻 11 月盤價將同步上漲，估計每公噸調漲 500-700 元，有利於營運回升。

展望未來，考量 今年第4季中國基建投資集中釋放帶動鋼市需求轉強，且時序進入傳統鋼市旺季，營運將達全年高峰。

此外，世界鋼鐵協會（WSA）預估 2020、2021年全球鋼需年增率分別為-2.4%、4.1%，鋼市需求好轉可望帶動中鴻營運回溫。

預估中鴻 2020 年、2021 年每股稅後淨利分別為 0.03 元、1.11 元，維持買進建議。

看好個股後市的投資人，可利用價內外15%以內，有效天期在90天以上的權證，參與行情。

中鴻

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