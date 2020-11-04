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弘塑、帆宣 認購放閃

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

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中共19屆五中全會提出「十四五規劃」內容大致敲定，內需消費、基礎建設、半導體、車電及太陽能等五大領域受惠最大，投資人逢低布局台股中的相關受惠概念股，並用權證切入行情，擴大槓桿效益。

中共19屆五中全會提出「十四五規劃」，依往年來看，內容提到的半導體等五大領域，將獲得政策大力加持，連帶引爆的中長期市場商機相當可觀，法人建議，投資人可順藤摸瓜，逢低布局台股中的相關受惠概念股。

媒體報導，中共19屆五中全會日前通過十四五規劃、「2035年遠景目標」，著眼擴大內需，促進國內國際「雙循環」，並宣示2035年進入「創新型國家」前列，「科技自立自強」，加快建設「科技強國」。

雖然五中全會公報並未提到十四五規劃具體經濟成長目標，目前揭露內容也多屬於口號式的大方向，但從關鍵語句來看，包括內需消費、基礎建設、半導體、車電及太陽能等五大領域，以及大範圍的中概股、鋼鐵業均有望成為受惠族群。

其中，美中兩大強權近年大打科技戰，華為及旗下的海思、中芯國際等都成為美國制裁的首要對象，五中全會特別提到將科技自主自強作為國家發展的戰略支撐，預計十四五期間，對科技研發投入的考核及支持要求將明顯提升，尤其是半導體產業。

弘塑（3131） 半導體濕製程設備廠，除是台積電大聯盟的成員外，並在中國大陸市場耕耘多年，因當地政策積極扶植本土半導體業者及設備廠，在地化生產成為切入市場的主要關鍵，未來將可優先受惠中國去美化政策。

弘塑第3季營收攀升至6.44億元，季增4.3%，年增13.5%，獲利同步看俏，在陸續併入添鴻科技、佳霖後，已可提供客戶從前端化學品至3D封裝的量測設備等一條龍服務，有助於爭取更多商機。

帆宣（6196）主要利基在於半導體廠氣化水電自動化供應系統及廠務監控系統，並且是應用材料、ASML等少數在台設備代工廠，第3季純益2.34億元，季減4.1%，年增18.9%，累計今年前三季純益7.09億元，年增32.1%，每股純益（EPS）3.8元，賺贏去年全年。

權證發行商指出，如看好這波短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關權證，但宜設好停利停損。

半導體 太陽能

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