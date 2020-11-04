全民權證／元太 布局價外10%

元太（8069）第3季業績受惠客戶對於電子閱讀器的拉貨需求增加，與電子貨架標籤成長的趨勢，市場預估下半年營運表現會優於上半年。

疫情出現後，因民眾大量採購物資的需求，使得各零售商店的產品售價及銷售資訊的調整工作頻繁，帶動電子貨架標籤（ESL）的需求和出貨，毛利率較佳，有利產品組合。

目前ACeP技術彩色換頁速度仍不及市場要求，元太先前展示ACeP 2彩色電子紙，翻頁速度提升；同時具備低成本、輕薄、護眼與省電優勢，中國品牌客戶回饋良好，有利未來業績表現。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外10%以內、可操作天期三個月以上的權證介入行情。（中國信託證券提供）

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