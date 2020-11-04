聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／元太 布局價外10%
元太（8069）第3季業績受惠客戶對於電子閱讀器的拉貨需求增加，與電子貨架標籤成長的趨勢，市場預估下半年營運表現會優於上半年。
疫情出現後，因民眾大量採購物資的需求，使得各零售商店的產品售價及銷售資訊的調整工作頻繁，帶動電子貨架標籤（ESL）的需求和出貨，毛利率較佳，有利產品組合。
目前ACeP技術彩色換頁速度仍不及市場要求，元太先前展示ACeP 2彩色電子紙，翻頁速度提升；同時具備低成本、輕薄、護眼與省電優勢，中國品牌客戶回饋良好，有利未來業績表現。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外10%以內、可操作天期三個月以上的權證介入行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言