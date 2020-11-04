全民權證／大成鋼 選逾90天

大成鋼（2027）受惠美國鋁捲板反傾銷初判結果出爐，法人預估第4季鋁捲板出貨量價可望同步成長，強勢恢復往常獲利水準，激勵股價昨（3）日一根長紅突破半年線反壓。

美國商務部今年第1季針對18國進口鋁板產品提出雙反調查，並在10月上旬宣布初判稅率，幅度從個位數到最重352%，當地鋁捲板廠Arconic判斷，關稅壁壘將使每年進口量降低50萬噸，每月有近4萬噸回歸內銷。

法人分析，在反傾銷初判決議公布後，大成鋼鋁捲板市占可望逐漸收復失土，預估第4季出貨量季增25%，本業營運可望重返成長軌道，轉機色彩濃厚。看好後市的投資人可布局價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（永豐金證券提供）

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