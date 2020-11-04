全民權證／國巨強彈 押價平

被動元件大廠國巨（2327）受惠第4季被動元件價格持穩，獲利下修風險獲得控制，隨著PC/NB需求持續強勁，法人看好下半年國巨營運仍可維持高檔，股價昨（3）日拉出長紅，收377.5元，站上所有均線上。

國巨是全球晶片電阻最大供應商，併入基美（Kemet）後，晶片電阻維持市占率第一，鉭質電容市占率轉為第一，MLCC市占率提高至14%到15%終端需求復甦，鉭質電容產能滿載。

法人分析，由於市場庫存水位仍低，5G手機電容、電阻數量增加延續拉貨動能，加上車用電子景氣復甦，基美鉭質電容持續供不應求，第4季可望淡季不淡。投資人如看好國巨營運，不妨布局距到期日90天以上、價平附近權證。（台新證券提供）

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