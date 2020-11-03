台指期開盤 上漲95點
台指期今(3)日開盤上漲95點，開盤指數為12,611點；台積電期貨開盤437.5元，上漲3.5元。
美股昨日四大指數呈現反彈，漲幅介於0.42至1.60%，台積電ADR漲逾2%。
統一期貨說，昨日外資現貨買超29.1億，期貨部分減少1472口，淨多單27584口，十大交易人與特定法人合計買進2282口。週選支撐與壓力區落在12,400至13,000之間，P/C Ratio升至0.98，整體籌碼中性看待。
美國總統大選結果即將出爐，目前民調相當接近，市場的不確定性依舊很高，投資人的觀望氛圍濃厚。統一期貨表示，投資人到選前保守操作，尤其是這幾天股市在均線下方大幅震盪，等待選後再順勢布局。
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