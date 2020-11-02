歧視年長交易人？期貨公會說分明

主管機關歧視年長期貨交易人？近來有交易人投書媒體指稱證期局於9月發布「期貨商交易及風險控管機制專案」，對70歲以上交易人訂定交易限制，期貨公會出面指出，經查相關規範，係期貨公會為保護社會年長者生活品質所制訂的自律規範，其目的在保護年長者，而非年齡歧視、亦非證期局法規。

期貨公會指出，期貨交易人從事期貨交易所要求的保證金或權利金金額，占契約價值比率極低，因此槓桿倍數極高，在沒有適當風險管理下其損失並無下限；此外，期貨交易尚有逐日結算隨時洗價的特性，因此當行情不利於交易人時，交易人會有即時被要求補繳現金的壓力，因此，期貨商對於客戶從事期貨交易前前，應對該客戶進行風險承受能力及適合度的評估。

期貨公會表示，期貨交易結算的特性，交易人損失時有立即補繳保證金壓力，參考過去國內期貨市場亦有資深長者因交易期貨不利，出現超額損失被追繳保證金、而影響生活品質的案例，期貨公會為保護社會年長者，參考金融業對衍生性商品年齡限制，主動針對70歲以上長者於開戶徵信作業自律規範中，給予交易上之限制。

該規範之精神，不在交易人交易經驗的多寡，而在於風險發生時，交易人補保證金能力及是否影響未來生活能力，因此，若資產規模不大、且無經常性收入者，即不符財力要求，僅能從事損失有限的選擇權買方交易（現行規定財產證明250萬元及年收入60萬元，或以財產證明5000萬元取代年收入60萬元），經瞭解目前僅有部分期貨商相關交易系統尚未建置完成，並於近日內會完成，並非所有期貨商都無法依規定接受委託。