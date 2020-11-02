櫃買審查通過 永豐金證、兆豐證之ETN標的指數資格認可

櫃買中心審查通過永豐金證券申請以富櫃200報酬正向2倍指數，暨兆豐證券申請以富櫃200報酬指數、富櫃200報酬正向2倍指數發行ETN之指數資格審查等案。兩檔指數均係由櫃買中心自行編製，富櫃200報酬指數是選取具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票，並以流通市值加權所編製之報酬指數，用以表彰櫃檯買賣股票市場之綜合績效，指數基期為5,000點；富櫃200報酬正向2倍指數則是以富櫃200報酬指數為標的之槓桿指數，藉以反應富櫃200報酬指數單日正向兩倍的報酬表現，指數基期為10,000點。

櫃買中心表示，「櫃買富櫃200指數」自發布以來，已成功引領相關指數化商品（包括期貨、ETN及權證）發行，今年新發布之富櫃200報酬正向2倍指數，將進一步滿足發行機構發行槓桿型指數金融商品需求。本次永豐金證券及兆豐證券計畫發行連結富櫃200報酬正向2倍指數之ETN，為首批以該指數為標的指數發行之金融商品，預計於今年12月底前上櫃掛牌，將可提供不同風險偏好及操作策略的投資人有更多元的投資選擇。