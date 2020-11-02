聽新聞
test
0:00 / 0:00
台指期開盤 下跌61點
台指期今(2)日開盤下跌61點，開盤指數為12,474點；台積期貨開盤漲2元，開盤價432元。
美股上周五（10月30日）四大指數跌幅介於0.59~2.45%；台積電ADR跌1.20%；聯電ADR跌2.57 %。
統一期貨說，上周五，外資現貨賣超222億，期貨部分增加3,660口，淨多單2.9萬口，十大交易人與特定法人合計買進2,102口。週選支撐與壓力區落在12,400至13,000之間，P/C Ratio降至0.97，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，即便整體民調差距大，但川普與拜登於搖擺州的民調差距在10月初就已經開始收斂。且最具解釋力的俄亥俄州與佛羅里達州，雙方候選人民調幾乎相同，美大選不確定性仍高。為預防選前風險性事件，投資人應謹慎面對，保守為宜。投資人在指數站上季線前保守操作，待情勢明朗後再行布局。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言