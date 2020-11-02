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台指期開盤 下跌61點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(2)日開盤下跌61點，開盤指數為12,474點；台積期貨開盤漲2元，開盤價432元。

美股上周五（10月30日）四大指數跌幅介於0.59~2.45%；台積電ADR跌1.20%；聯電ADR跌2.57 %。

統一期貨說，上周五，外資現貨賣超222億，期貨部分增加3,660口，淨多單2.9萬口，十大交易人與特定法人合計買進2,102口。週選支撐與壓力區落在12,400至13,000之間，P/C Ratio降至0.97，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，即便整體民調差距大，但川普與拜登於搖擺州的民調差距在10月初就已經開始收斂。且最具解釋力的俄亥俄州與佛羅里達州，雙方候選人民調幾乎相同，美大選不確定性仍高。為預防選前風險性事件，投資人應謹慎面對，保守為宜。投資人在指數站上季線前保守操作，待情勢明朗後再行布局。

期貨 民調

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