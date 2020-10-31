全新、力成 四檔活跳跳

進入年底，法人關注企業明年度成長性，全新（2455）與力成（6239）明年具成長動能而有利於業績獲利，權證投資人可留意個股相關權證的投資機會。

法人展望，全新明年營收成長動能較佳的產品線將為射頻產品線，主要觀察指標有二，首先是5G智慧型手機滲透率；其次是高通PA拓展客源的成效。首先，全球5G智慧型手機的出貨量今年預估2億~3億支，明年有機會挑戰5億支，5G智慧型手機的PA使用量較4G增加20%~50%，若明年5G智慧型手機滲透率確得以加速提高，則全新射頻產品線的營收表現也將受惠。

其次， 法人表示，高通第二代5G PA計劃明年推出，這一產品線已有兩家台灣廠商打入晶圓代工供應鏈，且全新也已通過認證，若高通第二代5G PA拓展客源有成，則將成為全新明年重要營收動能之一。

法人指出，SK Hynix將以90億美元收購Intel的NAND Flash及存儲業務，收購案仍需時間進行，Intel NSG將繼續獨立工作，直到最終關閉，對力成今、明兩年影響有限。

法人表示，力成的DRAM除與現有客戶加強合作外，爭取與Mobile及Consumer供應商合作機會、分散風險；此外，提供邏輯和記憶體一站式服務，以日月光為目標，積極進軍邏輯及致力異質整合封測先進技術的投資。整合旗下三家公司資源，超豐持續專注封測中低端產品，持續擴建產能增加市占率。

權證發行商說，因下周有美國總統大選變數，為爭取較大獲利空間，可挑長天期且價外15%以內，有效天期100天以上權證。