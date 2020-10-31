瑞昱、新日興 認購帶勁

TWS（真無線藍牙耳機）在蘋果今年新機取消附送有線耳機，非蘋陣營也有可能跟進下，市場看好相關需求，瑞昱（2379）、新日興（3376）等供應鏈將受惠；權證券商表示，可利用權證，參與個股業績行情。

TWS市場自6月以來，在歐美陸續解封後，銷售開始回溫，在居家工作與下半年消費性電子產品因節慶或新款發表，促銷活動帶動下，市場預估銷售狀況優於上半年。分析師並認為，長線上，新一代具抗噪功能的TWS，預估將逐漸成為TWS標配，且其產品單價或毛利率較高，有利相關公司營收與獲利成長。

另一方面，在蘋果今年iPhone 12新機取消附送有線耳機後，隨中國首批貨源已搶購一空，全系列產品發貨時間已排到三周後，美國市場部分型號新機預估交付時間順延至11月，台灣預購量也達去年二、三倍，可望帶動TWS股營運增溫。

瑞昱9月營收再創歷史新高，連四個月創新高，優於市場預期，主要在於多個產品線如TVSoC、WiFi、藍牙等需求強勁。展望第4季，法人看好WiFi6及具備主動抗噪功能的TWS新產品動能延續，全季營收預期可再交出季增、年增的成績，單季每股純益（EPS）可望達5元的歷史新高水準。

新日興下半年營收受惠Macbook、AirPods、Magic Keyboard等美系大客戶的訂單帶動而將續成長，第3季業績雖受匯兌波動干擾，但市場預期EPS仍可望交出約逾2.7元的成績。此外，儘管第4季是PC傳統淡季，但目前美系客戶需求仍強，搭配新產品推出下，預估全季營收可望有持穩表現，若無匯兌干擾，則獲利表現可望優於上季，全年營收有機會成長25%，EPS有9元水準。

看好個股營運的投資人，建議利用價內外10%以內，可操作天期在60天以上權證，短線操作。