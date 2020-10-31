義隆、南電 押逾100天期

隨著美國總統大選結果揭曉時間逼近，若兩黨候選人民調差距縮小，市場震盪勢必加劇，此時選股宜選第3季財報佳，後續景氣看俏的個股，如義隆（2458）、南電（8046）等。權證發行商表示，投資人不妨選擇中長期權證商品趁市場回檔之際建立部位。

義隆第3季營收47.08億元，季成長33%，營收比重以觸控占87%最多， 其中比率最高touchpad觸控板模組58%、其次是toucscreeen觸控螢幕晶片19%、fingerprint占10%，第3季最大成長來自指紋辨識晶片，季成長六成，成長第二大為touchpad module，營收季成長53%，另觸控螢幕成長13%，指向裝置是唯一衰退的業務，但第4季回溫，會比第3季成長兩成以上。

展望第4季，法人表示，義隆將淡季不淡，營收可達45.5億~47.5億元，第4季毛利率展望正向，因touchpad占比回到第2季水準，以及市占率提升後，產品單價跟著提升。估計全年營收可達150億元。

南電第3季營收及獲利將是全年最高峰，市場關心9月中旬華為禁售令將影響陸系客戶訂單，據法人表示，南電ABF載板空出來的產能由其他既有客戶訂單填補，前三季需求量沒辦法滿足既有客戶，如今空出來的產能就先撥給既有客戶的既有或產品的訂單，同時，也開發新客戶的訂單目前進度順利。第4季營收受到季節性影響，消費性產品需求減少，稼動率降低。明年第1季一樣會有季節性衰退，將較第4季下滑，但ABF載板持續滿載。

如看好個股營運後市，建議布局價內外15%以內，有效天期100天以上的權證。