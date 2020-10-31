全民權證／美利達 挑逾兩個月

美利達（9914）第2季營收持平，但每股純益（EPS）3.66元，優於市場預期，主因轉投資自行車品牌Specialized受惠新冠疫情，營收獲利都大幅增加，市場看好美利達第3季獲利表現。

展望第4季，產銷不順問題可望隨著供應鏈調配措施的實施，得到較為明顯的改善，加上明年訂單能見度仍佳，估計訂單數量約較今年成長10%。

據產業調研機構估計，歐洲目前電動自行車滲透率長期可望提升至40%~60%，北美目前滲透率僅3%，長期可望提升至10%，法人預期，美利達可長期受惠這一趨勢。

看好後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期兩個月以上的商品。（永豐金證券提供）