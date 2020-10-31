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全民權證／聯電 選價內外15％

經濟日報 / 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
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聯電（2303）受惠居家上班、居家學習持續帶動智慧手機及電腦相關的無線連結和電源管理晶片需求，第3季獲利達91.1億元，季增36.4%，年增逾二倍，是14年多來單季最佳，每股純益0.75元，反映晶圓代工市況火熱；因先前有庫藏股減資等使得股本改變，單季每股純益是12年多來新高。

美國對中芯的管制措施，為聯電帶來轉單效益，第4季產能利用率維持滿載高檔水位。法人看好聯電第4季營收、獲利將再寫新猷。因應供不應求的市況，聯電財務長劉啟東於法說會確認，近期聯電已對急單與新單調漲8吋代工價格。

看好後市投資人，可挑選價內外15%以內的中長天期權證商品靈活操作。 （中國信託證券提供）

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