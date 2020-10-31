全民權證／啟碁 瞄準長天期

啟碁（6285）明年因企業客戶與車用客戶需求優於預期，獲利可望大幅成長。啟碁車用產品營收回升，並將為營收成長主軸之一。

法人表示，亞洲供應鏈強項在成本競爭力，啟碁等亞系供應鏈將受惠轉單；歐系客戶將更專注新產品與新技術的開發，啟碁目前也著重前瞻性的ADAS與車聯網新產品開發，將持續受惠客戶新產品開發。

法人表示，持續看好啟碁受惠WiFi6成長趨勢，為明年營收成長主軸之一。市調機構Gartner預估明年企業用WiFi聯網裝置Wifi6規格產值倍增。看好營運後市的投資人，建議利用價外10%以內的長天期權證，切入行情。

（兆豐證券提供）