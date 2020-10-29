期交所：英國富時100指數期貨11月23日上市

期交所宣布，將於11月23日上市英國富時100指數期貨，此外，屆時也將一併延長美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨到期月份契約最後交易日交易時間。

期交所指出，英國富時100指數成分股為倫敦證券交易所（London Stock Exchange, LSE）市值前100大上市企業，最能反映英國整體經濟景氣走勢，且富時100指數具一定波動度，有交易機會及避險需求。

期交所英國富時100期貨以台幣計價，交易人不須承受匯兌風險，且透過既有下單管道即可，契約乘數為每點台幣50元，契約規模僅約30萬元，有利一般交易人參與；交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人掌握避險及交易策略機會；餘契約規格設計大致同母市場洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe），有利交易人進行跨市場套利及避險交易。

另外，11月23日將一併延長美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨到期月份契約最後交易日交易時間；目前3檔美國商品到期月份契約於最後交易日僅交易至下午1時45分，新制實施後，除一般交易時段外，增加下午3時至10時30分（美股開盤時間，若遇美國夏令日光節約期間則為台灣時間晚間9時30分）交易時段，以提升交易機會並貼近最後結算價產出時間。