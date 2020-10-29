期交所英國富時100指數期貨 將於11月23日掛牌交易

台灣期貨交易所將於11月23日上市英國富時100指數期貨，提供交易人直接參與英國股市且無需承擔匯兌風險的管道，期交所產品線將進一步擴及至歐洲市場。

英國富時100指數成分股為倫敦證券交易所(London Stock Exchange, LSE)市值前100大上市企業，最能反映英國整體經濟景氣走勢，且富時100指數具一定波動度，有交易機會及避險需求。

期交所英國富時100期貨以新台幣計價，交易人無須承受匯兌風險，且透過既有下單管道即可參與，契約乘數為每點新台幣50元，契約規模僅約30萬元，有利一般交易人參與；交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人掌握避險及交易策略機會；餘契約規格設計大致同母市場洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)，有利交易人進行跨市場套利及避險交易。

另外，11月23日將一併延長美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨到期月份契約最後交易日交易時間；目前三檔美國商品到期月份契約於最後交易日僅交易至下午1點45分，新制實施後，除一般交易時段外，增加下午3點至下午10點30分(美股開盤時間，若遇美國夏令日光節約期間則為台灣晚上9點30分)交易時段，以提升交易機會並貼近最後結算價產出時間。

相關期貨契約規格及資訊業公告於期交所網站(www.taifex.com.tw)，歡迎上網查詢，並請期貨商及從業人員積極推廣，協力推動台灣期貨市場成長。