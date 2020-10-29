聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／永續期 盯美股財報

經濟日報 / 記者周克威整理

就在美總統大選倒數幾個交易日時，疫情又出現一波感染潮，美國近期每日新增確診人數突破8萬人，再創新高，且新冠病毒死亡人數也慢慢攀升，在入秋後涼意初現時，後續病毒傳播力道不容小覷。

不過，觀察近期美國就業數據狀況，在就業數據面的非農就業數據、失業率，都顯示目前美國本土就業狀況仍在復甦；在銷售數據面的零售銷售數據及耐久財訂單，也反應美國的消費力道逐漸回歸至疫情爆發前水準。以上經濟基本面都顯示目前市場體質仍是良好的。

近期市場行情呈現上沖下洗，多空方向較無一致性，也反應出美國總統大選的高度不確定性，不過在美國科技股超級財報周方面，本周分別有臉書、蘋果及亞馬遜等科技個股發布，與台灣電子類股息息相關，投資人可關注各公司財報的財務預測，率先公布的微軟，本次財報優於預期，不過對於下一個季度的財測不如預期，其中永續指數中電子成分股權重較高，投資人需關注後續大型科技股財報狀況。

欲參與永續指數行情，可參考期交所發行的永續指數期貨，合約規格小、交易門檻低。但投資人仍須留意期貨交易槓桿特性，嚴守停損，資金嚴格控管，投資人欲了解永續指數期貨相關交易資訊，可參考統一期貨官網。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易

延伸閱讀

蓬佩奧亞洲行砲轟中國 突訪越南引關注

蔡英文：無論美國大選結果如何 持續深化台美關係

美國平衡南亞勢力 「分享衛星資料」助印度抗中

11月台股期指跌69點

相關新聞

台指期 外資中性布局

台股受美股道瓊續跌影響，昨（28）日呈現開低走跌格局，早盤遇5日均線壓力後，便一路震盪走弱，終場收在月線附近位置，成交量...

期貨商論壇／大成鋼期 多方焦點

綜觀昨（28）日股票期貨整體表現，成交量前20大標的中，上漲三檔、下跌17檔，盤面呈現空方勝出；多方前三強分別是大成鋼期...

期貨商論壇／永續期 盯美股財報

就在美總統大選倒數幾個交易日時，疫情又出現一波感染潮，美國近期每日新增確診人數突破8萬人，再創新高，且新冠病毒死亡人數也...

全民權證／美律 挑價內外15%

美律（2439）雖第3季因匯損等因素影響，市場預估每股純益（EPS）約3.9元；展望第4季，在TWS強勁動能帶動下，看好...

全民權證／聚陽 瞄準長天期

聚陽（1477）第3季財報優於預期，加上供應商大者恆大趨勢，訂單展望轉佳，吸引外資及投信持續回補持股，昨（28）日股價逆...

全民權證／雙鴻 二檔錢景佳

散熱模組大廠雙鴻（3324）強攻伺服器市場，法人認為，在宅經濟帶動的電競及雲端資料中心需求暢旺下，雙鴻今年伺服器營收有望...

最牛一輪／信邦動能強 中信02俏

信邦（3023）線束產品廣泛應用在呼吸器、斷層掃描及移動式X光機，在疫情帶動下，相關醫療訂單量提高，展望後市，信邦預估，...

台達化、台化 選逾60天

中國大陸出現十一長假後拉貨效應，以及即將到來的感恩節、耶誕節旺季，塑化原料報價正向，推升塑化股27日走出一波行情。台達化...

華邦電、臻鼎 四檔帶勁

台股在美國總統大選結果難以預料，買盤陷於觀望，市場焦點轉向基本面，其中，受惠蘋果今年度新機iPhone 12熱賣帶動，市...

美利達、國產 認購火

台股昨（28）日受制於美股期貨電子盤走跌，以及外資連四賣，回測月線支撐。美利達（9914）、國產（2504）等兩檔傳產股...

全民權證／景碩 布局價外15%

景碩（3189）9月營收22.77億元，月增2%，年增13.8%。法人說，今年公司資本支出由60億元提升至75億元，用在...

全民權證／華擎 選逾三個月

華擎（3515）營收連續兩季創單季新高，第4季淡季仍可望維持第3季歷史新高水準。展望2021年，華擎指出，顯示卡是成長最...

熱門新聞

傻子才買台積電？她曝零股交易「三支必買」 網讚：邏輯天才

花小錢買零股 看中的是股東會紀念品？

輝達新顯卡供給吃緊 技嘉幾度打入跌停

合一GDR完成定價 股價衝高漲幅逾4％

盤中零股人氣王換人！ 0056除息超越台積電

史上第六大！0056爆百組申購 除息創五紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。