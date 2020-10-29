期貨商論壇／永續期 盯美股財報

就在美總統大選倒數幾個交易日時，疫情又出現一波感染潮，美國近期每日新增確診人數突破8萬人，再創新高，且新冠病毒死亡人數也慢慢攀升，在入秋後涼意初現時，後續病毒傳播力道不容小覷。

不過，觀察近期美國就業數據狀況，在就業數據面的非農就業數據、失業率，都顯示目前美國本土就業狀況仍在復甦；在銷售數據面的零售銷售數據及耐久財訂單，也反應美國的消費力道逐漸回歸至疫情爆發前水準。以上經濟基本面都顯示目前市場體質仍是良好的。

近期市場行情呈現上沖下洗，多空方向較無一致性，也反應出美國總統大選的高度不確定性，不過在美國科技股超級財報周方面，本周分別有臉書、蘋果及亞馬遜等科技個股發布，與台灣電子類股息息相關，投資人可關注各公司財報的財務預測，率先公布的微軟，本次財報優於預期，不過對於下一個季度的財測不如預期，其中永續指數中電子成分股權重較高，投資人需關注後續大型科技股財報狀況。

欲參與永續指數行情，可參考期交所發行的永續指數期貨，合約規格小、交易門檻低。但投資人仍須留意期貨交易槓桿特性，嚴守停損，資金嚴格控管，投資人欲了解永續指數期貨相關交易資訊，可參考統一期貨官網。（統一期貨提供）

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