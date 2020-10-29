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期貨商論壇／大成鋼期 多方焦點

經濟日報 / 記者周克威整理

綜觀昨（28）日股票期貨整體表現，成交量前20大標的中，上漲三檔、下跌17檔，盤面呈現空方勝出；多方前三強分別是大成鋼期、旺宏期、國喬期；空方前三強分別是技嘉期、欣興期、南電期。

再以全體市場個股期貨合約觀察，上漲前五強為美利達期、大成鋼期、聯亞期、網家期、泰博期，為市場多方主要關注股票期貨標的；市場下跌前五強則是技嘉期、欣興期、南電期、長榮期、冠德期。

市場最大成交量標的是欣興期，市場合約成交額最大標的是台積期，為市場資金聚焦多空熱門標的。

富邦期貨分析師簡春旺表示，就股票期貨商品特點來看，股票期貨合約交易保證金13.5%、槓桿可達八倍，另不論避險或投機皆可雙向交易，多空操作靈活運用，交易手續費用成本相對現貨交易低，持有股票期貨合約到期採現金結算，到期前亦可以自行提早進行轉倉遠月份合約，對投資交易人或股票股東來說是不錯的交易工具；若公司董監事或利害關係人從事股票期貨交易，因股票期貨未涉及實物交割，也可省去現股買賣需申報的困擾。

就強者恆強弱者恆弱的市場慣性，投資人對相關股票期貨標的，可以多加留意與關注後市表現，可伺時進行買強賣弱配對交易，擇機操作分批分次布局不追價。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨合約 欣興

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