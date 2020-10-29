聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期 外資中性布局

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

台股受美股道瓊續跌影響，昨（28）日呈現開低走跌格局，早盤遇5日均線壓力後，便一路震盪走弱，終場收在月線附近位置，成交量能放大至逾1,700億元；期貨商表示，美國總統大選將至，避險賣壓呈現出籠，短線台股將在季線上下附近位置震盪整理。

價差方面，台指期逆價差縮至54.75點，電子期逆價差縮至2.71點，金融期逆價差擴至7.32點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少499口至4,442口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,393口至30,481口；十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單減少2,089口至16,450口。

元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，電子權值股走勢疲弱，盤中跌破月線支撐，終場以黑K棒作收；目前指數上方短期均線轉為下彎，不過下方季線仍持續走揚，在跌破季線之前，短線建議以中性區間看待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13,200點，賣權未平倉最大量集中在12,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.16降至1.03，VIX指數上漲0.16至23.43，整體選擇權籌碼面有利空方。

群益期貨認為，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單加碼，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI（未平倉）與買權OI差距有限，買權賣權OI增量依舊皆為不足。

整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性不變，整體籌碼面中性格局；技術面上，目前台股呈現下彎測撐，短線一旦再放量跌破季線位置，台股將轉作震盪偏空格局。

永豐期貨表示，由於外資已連四賣，指數將回測月線尋求支撐，在美大選及疫情等不確定因素下，台股上檔有壓，短線恐維持震盪。

期貨

延伸閱讀

11月台股期指跌69點

11月電子期金融期齊跌

台指期開盤下跌28點 台積電期貨開跌1.5元

美股那斯達克獨強 台股攻13000點恐遇壓

相關新聞

台指期 外資中性布局

台股受美股道瓊續跌影響，昨（28）日呈現開低走跌格局，早盤遇5日均線壓力後，便一路震盪走弱，終場收在月線附近位置，成交量...

期貨商論壇／大成鋼期 多方焦點

綜觀昨（28）日股票期貨整體表現，成交量前20大標的中，上漲三檔、下跌17檔，盤面呈現空方勝出；多方前三強分別是大成鋼期...

期貨商論壇／永續期 盯美股財報

就在美總統大選倒數幾個交易日時，疫情又出現一波感染潮，美國近期每日新增確診人數突破8萬人，再創新高，且新冠病毒死亡人數也...

全民權證／美律 挑價內外15%

美律（2439）雖第3季因匯損等因素影響，市場預估每股純益（EPS）約3.9元；展望第4季，在TWS強勁動能帶動下，看好...

全民權證／聚陽 瞄準長天期

聚陽（1477）第3季財報優於預期，加上供應商大者恆大趨勢，訂單展望轉佳，吸引外資及投信持續回補持股，昨（28）日股價逆...

全民權證／雙鴻 二檔錢景佳

散熱模組大廠雙鴻（3324）強攻伺服器市場，法人認為，在宅經濟帶動的電競及雲端資料中心需求暢旺下，雙鴻今年伺服器營收有望...

最牛一輪／信邦動能強 中信02俏

信邦（3023）線束產品廣泛應用在呼吸器、斷層掃描及移動式X光機，在疫情帶動下，相關醫療訂單量提高，展望後市，信邦預估，...

台達化、台化 選逾60天

中國大陸出現十一長假後拉貨效應，以及即將到來的感恩節、耶誕節旺季，塑化原料報價正向，推升塑化股27日走出一波行情。台達化...

華邦電、臻鼎 四檔帶勁

台股在美國總統大選結果難以預料，買盤陷於觀望，市場焦點轉向基本面，其中，受惠蘋果今年度新機iPhone 12熱賣帶動，市...

美利達、國產 認購火

台股昨（28）日受制於美股期貨電子盤走跌，以及外資連四賣，回測月線支撐。美利達（9914）、國產（2504）等兩檔傳產股...

全民權證／景碩 布局價外15%

景碩（3189）9月營收22.77億元，月增2%，年增13.8%。法人說，今年公司資本支出由60億元提升至75億元，用在...

全民權證／華擎 選逾三個月

華擎（3515）營收連續兩季創單季新高，第4季淡季仍可望維持第3季歷史新高水準。展望2021年，華擎指出，顯示卡是成長最...

熱門新聞

傻子才買台積電？她曝零股交易「三支必買」 網讚：邏輯天才

花小錢買零股 看中的是股東會紀念品？

輝達新顯卡供給吃緊 技嘉幾度打入跌停

合一GDR完成定價 股價衝高漲幅逾4％

盤中零股人氣王換人！ 0056除息超越台積電

史上第六大！0056爆百組申購 除息創五紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。