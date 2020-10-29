台指期 外資中性布局

台股受美股道瓊續跌影響，昨（28）日呈現開低走跌格局，早盤遇5日均線壓力後，便一路震盪走弱，終場收在月線附近位置，成交量能放大至逾1,700億元；期貨商表示，美國總統大選將至，避險賣壓呈現出籠，短線台股將在季線上下附近位置震盪整理。

價差方面，台指期逆價差縮至54.75點，電子期逆價差縮至2.71點，金融期逆價差擴至7.32點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少499口至4,442口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,393口至30,481口；十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單減少2,089口至16,450口。

元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，電子權值股走勢疲弱，盤中跌破月線支撐，終場以黑K棒作收；目前指數上方短期均線轉為下彎，不過下方季線仍持續走揚，在跌破季線之前，短線建議以中性區間看待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13,200點，賣權未平倉最大量集中在12,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.16降至1.03，VIX指數上漲0.16至23.43，整體選擇權籌碼面有利空方。

群益期貨認為，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單加碼，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI（未平倉）與買權OI差距有限，買權賣權OI增量依舊皆為不足。

整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性不變，整體籌碼面中性格局；技術面上，目前台股呈現下彎測撐，短線一旦再放量跌破季線位置，台股將轉作震盪偏空格局。

永豐期貨表示，由於外資已連四賣，指數將回測月線尋求支撐，在美大選及疫情等不確定因素下，台股上檔有壓，短線恐維持震盪。