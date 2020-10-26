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期貨商論壇／生技期 中性偏空
近期新冠肺炎再次肆虐歐洲，確診人數迅速飆升，大部分歐洲國家紛祭出遏阻疫情擴散新限制措施。
不過，在新冠肺炎疫苗研發方面傳出好消息，美國食品藥物管理局（FDA）上周批准瑞德西韋用於治療新冠肺炎，是全美第一個、且唯一全面獲得核准的新冠用藥。
另外，先前暫緩臨床實驗的嬌生及阿斯特捷利康，最快本周就可在美國重啟試驗。截至21日，全球確診新冠肺炎人數高達4,115萬例，死亡人數為113萬人。
下半年生技族群題材不減，臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現。臺灣生技期貨契約規模約為23萬，而保證金為新台幣2萬1,000元，槓桿約為11倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
以技術面來看，臺灣生技期貨目前處於所有均線之下，均線呈現空頭排列且下彎，上方壓力沉重，短線可能再次回測前波低點，因此建議以中性偏空看待臺灣生技期貨。
（元富期貨提供）
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