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期貨商論壇／華邦電期 可布局

經濟日報 / 記者周克威整理

美國今年以來，接連對華為及中芯國際祭出制裁，也讓許多台廠相對有轉單受惠題材利多。

蘋果於10月推出iPhone 12系列新機後，市場買氣及熱度逐漸提升，此次新機全採OLED面板，由於OLED每次產出製作螢幕顯示品質都不同，為達面板品質一致性，需另外加上編碼型快閃記憶體（NOR Flash）晶片。

由於中芯為大陸NOR晶片大廠兆易創新主要代工廠，兆易是蘋果NOR晶片供應商之一，蘋果擔憂美國封殺中芯後，可能使兆易創新無法正常出貨，也讓記憶體廠華邦電（2344）有機會接到蘋果轉單。

群益期貨分析師容逸燊表示，若陸廠兆易創新無法出貨給蘋果，將導致華邦電有機會接收蘋果記憶體訂單。華邦電9月營收創歷史新高，外資持股從9月初約69萬張一路加碼，至上周已達約74萬張，且目前NOR Flash價格尚未調整，但成品庫存接近低水位，若需求持續增加，產能有可能供不應求，甚至調漲報價。

華邦電上周周線轉強，短線雖然過熱有拉回風險，未來仍有可能挑戰今年1月跳空缺口區域，投資人仍可注意11月華邦電期貨，等待拉回不破10月21日低檔區，可偏多操作。（群益期貨提供）

蘋果 華邦電 期貨交易

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