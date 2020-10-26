富時100期 五大亮點

國際貨幣基金（IMF）2019年統計資料，英國為全球第六大經濟體，其股票市場為全球最重要金融市場之一，而英國富時100指數（以下簡稱富時100指數）成分股為英國最大證券交易所-倫敦證券交易所（LSE）市值前百大上市企業組成，最能代表英國股票市場，反映英國整體經濟景氣走勢。

為進一步將產品線擴及歐洲市場，滿足交易人多元需求，期交所於2020年11月下旬掛牌交易新台幣計價「英國富時100指數期貨」（以下稱「英國富時100期貨」）。契約標的富時100指數具一定波動度，易衍生交易機會及避險需求，且其指數成分股產業組成以金融業為主，科技股占比小，與期交所現行商品標的指數成分股產業組成有所區隔，其商品特性如下：

一、完整掌握英國股票市場，增加更多交易機會：富時100指數發布迄今已逾36年，且編製方法符合IOSCO Principles，具國際公信力，交易人可透過操作「英國富時100期貨」掌握英國股市交易機會。

二、交易門檻低，操作彈性高：「英國富時100期貨」契約規模約新台幣30萬元，相較洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）及美國芝加哥商業交易所（CME）同標的期貨契約規模約新台幣220萬元，期交所「英國富時100期貨」設計採小型契約，門檻較低，操作靈活且彈性高。

三、以現行帳戶即可交易，免透過複委託方式下單，且無匯兌風險：交易人可透過現行國內帳戶從事期交所「英國富時100期貨」交易，無須另外開立國外期貨交易帳戶，不僅交易更為便利，成本也相對較低，且以新台幣計價，交易人無須承擔匯兌風險。

四、交易時間完整涵蓋英美股市、交易更便利：為便利交易人掌握避險及交易策略機會，交易時間為台灣時間上午8時45分至下午13時45分（一般交易時段），以及下午15時至次日清晨5時（盤後交易時段），完整涵蓋英美股市交易時段，方便交易人進行風險控管與部位調整。

五、提供更多元化交易策略：「英國富時100期貨」提供參與英國股市管道，與期交所現行指數商品具一定區隔性，存在跨商品策略交易機會。另外，ICE Futures Europe及CME皆有掛牌同標的期貨契約，交易人亦可從事跨市場策略交易。