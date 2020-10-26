聽新聞
test
0:00 / 0:00

富時100期 五大亮點

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

國際貨幣基金（IMF）2019年統計資料，英國為全球第六大經濟體，其股票市場為全球最重要金融市場之一，而英國富時100指數（以下簡稱富時100指數）成分股為英國最大證券交易所-倫敦證券交易所（LSE）市值前百大上市企業組成，最能代表英國股票市場，反映英國整體經濟景氣走勢。

為進一步將產品線擴及歐洲市場，滿足交易人多元需求，期交所於2020年11月下旬掛牌交易新台幣計價「英國富時100指數期貨」（以下稱「英國富時100期貨」）。契約標的富時100指數具一定波動度，易衍生交易機會及避險需求，且其指數成分股產業組成以金融業為主，科技股占比小，與期交所現行商品標的指數成分股產業組成有所區隔，其商品特性如下：

一、完整掌握英國股票市場，增加更多交易機會：富時100指數發布迄今已逾36年，且編製方法符合IOSCO Principles，具國際公信力，交易人可透過操作「英國富時100期貨」掌握英國股市交易機會。

二、交易門檻低，操作彈性高：「英國富時100期貨」契約規模約新台幣30萬元，相較洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）及美國芝加哥商業交易所（CME）同標的期貨契約規模約新台幣220萬元，期交所「英國富時100期貨」設計採小型契約，門檻較低，操作靈活且彈性高。

三、以現行帳戶即可交易，免透過複委託方式下單，且無匯兌風險：交易人可透過現行國內帳戶從事期交所「英國富時100期貨」交易，無須另外開立國外期貨交易帳戶，不僅交易更為便利，成本也相對較低，且以新台幣計價，交易人無須承擔匯兌風險。

四、交易時間完整涵蓋英美股市、交易更便利：為便利交易人掌握避險及交易策略機會，交易時間為台灣時間上午8時45分至下午13時45分（一般交易時段），以及下午15時至次日清晨5時（盤後交易時段），完整涵蓋英美股市交易時段，方便交易人進行風險控管與部位調整。

五、提供更多元化交易策略：「英國富時100期貨」提供參與英國股市管道，與期交所現行指數商品具一定區隔性，存在跨商品策略交易機會。另外，ICE Futures Europe及CME皆有掛牌同標的期貨契約，交易人亦可從事跨市場策略交易。

英國 期貨交易 新台幣

延伸閱讀

台灣限定Harrods跨年年度熊「尼可拉斯」萌樣迎牛年

Renault將逐步剔除於英國銷售的柴油動力車款！

萬聖節放過南瓜一馬吧！英國的「受害南瓜」足以煮成6600萬碗南瓜湯

梅根有喜 女兒明年誕生？

相關新聞

欣興、景碩 認購帶勁

在家工作及遠距教學衍生的PC、NB及遊戲需求持續發燒，加上受到疫情影響，部分品牌廠商新款產品延後上巿，有望推動欣興（30...

期貨商論壇／華邦電期 可布局

美國今年以來，接連對華為及中芯國際祭出制裁，也讓許多台廠相對有轉單受惠題材利多。

期貨商論壇／生技期 中性偏空

近期新冠肺炎再次肆虐歐洲，確診人數迅速飆升，大部分歐洲國家紛祭出遏阻疫情擴散新限制措施。

富時100期 五大亮點

國際貨幣基金（IMF）2019年統計資料，英國為全球第六大經濟體，其股票市場為全球最重要金融市場之一，而英國富時100指...

全民權證／群創 選價內外15％

群創（3481）受惠面板景氣回溫，第3季營收745.68億元，季增11.4%、年增17.8%，寫近11季新高，累計前九月...

聯詠、頎邦 聚焦長天期

聯詠（3034）因華為掃貨順勢調漲售價，此外，因應8吋晶圓產能吃緊，在大尺寸及面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）亦成功...

雙鴻、奇鋐 四檔錢景亮

台股持續受到美國總統大選變數干擾，在「萬三」關前量縮整理收小黑，周線則上漲148點。盤面上，散熱相關個股有買單點火，像是...

全民權證／健鼎 挑逾二個月

健鼎（3044）主要客戶對第4季HDI產能需求明確，伺服器、網通及DRAM等訂單強勁，加上汽車類產品則因電動車客戶訂單支...

全民權證／宏碁 兩檔有看頭

新冠肺炎疫情帶來居家工作與遠距教學的商機，讓宏碁（2353）業績得以受惠；法人評估，歐美疫情仍未緩和，後續的對筆電及顯示...

最牛一輪／華城來電 凱基02按讚

華城（1519）是國內首家成功打入電動車充電設備供應鏈的重電廠商，看好電動車產業，將從充電設備製造商拓展為充電服務營運商...

最牛一輪／宏捷科績昂 元大02叫好

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）在轉單、去美化效應發酵下，營運穩健成長，訂單能見度可看到年底，法人指出，宏捷科第4季客...

宏碁、廣達 四檔有看頭

上市櫃公司第3季財報公布在即，第3季表現佳、第4季展望佳的個股有機會受到市場資金追捧。NB族群的宏碁（2353）、廣達（...

熱門新聞

證交所：東貝光電累計退票金額近9.4億元

31萬投資人搶進！0056規模晉升台股前五強

藥華藥：與AOP仲裁案，不影響公司今年淨值及美國取證

台股避險升溫 三指標露餡

盤中零股交易 瞄準雙高股

盤中零股交易今上路 五點教戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。