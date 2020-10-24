全民權證／力成 布局逾90天

記憶體封測廠力成（6239）法說會釋佳音，將布局邏輯IC及異質整合領域的決心，目標明年邏輯封測營收占比成長至35%~40%，並將進軍CIS領域，激勵股價昨（23）日價量俱揚。

力成第3季營收189.4億元，年增7%，前三季營收571.58億元，年增21.0%，毛利率19.5%。力成表示，第3季受惠客戶邏輯、SiP模組需求增加，加上Nand Flash客戶面臨製程轉換，使得營運較原先預期佳。

力成指出，凸塊及晶圓級封裝邏輯產能明年底將提升至超過五成；從營收比重來看，力成目前邏輯封測營收比重約28%~29%，目標明年提高至35%~40%。看好力成後市的投資人，可優先布局距到期日90天以上、價外15%以內的權證。（群益金鼎證券提供）