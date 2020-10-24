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全民權證／聯電 選逾兩個月
晶圓代工大廠聯電（2303）針對洩密案向美國司法部提出建議量刑書狀，雖然公司預估將影響獲利0.14元，但有利釐清未來不確定性，股價近日表現強勢，昨（23）日盤中觸及34元，創2004年4月來新高價。
聯電9月合併營收145.34億元，較前一月減少2.1%，較去年同期成長34.3%；第3季合併營收448.7億元，創單季新高，較去年同期成長23.7%。雖然9月營收較前一月衰退，但法人表示，美國制裁中芯國際一事，聯電有機會接到轉單，此外，日前也傳出聯電部分8吋代工價格已調漲三成以上，第3季毛利率有望拉高至25%左右。
看好聯電後市的投資人可挑選價內外10%以內、有效天期60天以上的權證商品，短線操作。 （凱基證券提供）
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