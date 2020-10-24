全民權證／申豐 挑價內外15％
申豐（6582）受惠近期原料上漲，順勢調漲乳膠報價，帶動9月營收跳升至4.93億元，月成長17.5%、年成長52%，動能強勁，累積第3季營收提升至13.29億元，季成長22.9%、年成長31%，創單季新高。
且申豐NBR乳膠利差擴大，預估第3季毛利率將提升，加上美國及歐洲新冠肺炎疫情未見降溫，醫療用手套需求強勁，申豐接單暢旺，NBR利差延續亮麗下，預估全年營運將交出亮麗成績單。申豐新產能六條線3.3萬噸於今年第1季投產，目前SBR乳膠年產能3萬噸，NBR乳膠年產能提升至12萬噸。
看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期四個月以上的長天期商品介入。（元大證券提供）
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