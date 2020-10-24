旺宏、華邦電 認購夯

在5G手機加速推動OLED面板手機滲透率，相關需求可望持續成長，帶動Nor Flash需求續增，加上遠距商機或蘋果商機挹注，旺宏（2337）、華邦電（2344）等記憶體相關供應鏈營運備受後市期待，股價昨（23）日雙雙強漲收紅，為盤面多方亮點。

旺宏受惠新冠肺炎疫情帶動遠距商機，進一步提高筆電、5G基地台、醫療設備等高容量Nor Flash位元出貨量，使得9月合併營收46.63億元優於市場預期。

法人指出，遠距工作及遠距教學等需求居高不下，加快5G基礎建設速度，也帶動筆電出貨續創新高，此外，英特爾推出新款筆電平台，搭載的Nor Flash容量增加一倍，帶動旺宏出貨的成長動能，旺宏同時也擴大5G基地台高容量Nor Flash出貨。

除了遠距商機，近期因任天堂相關遊戲卡匣銷售繳佳績，旺宏身為遊戲機及遊戲卡匣的Nor Flash/ROM的供應商，因此大力受惠，訂單能見度已看到年底。

法人指出，旺宏雖進入第4季傳統淡季，但遠距商機維持穩定動能，加上車用電子需求止跌回升並進入成長循環，營運可望淡季不淡。

華邦電9月營收躍升至74.7億元，月增68.7%，年增61.5%，創單月歷史新高紀錄，隨蘋果新機拉貨添加動能，法人評估訂單能見度已達明年第1季。

華邦電是三星面板Nor Flash主要供應商，蘋果iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro等採用OLED面板的手機，均內建其外掛的Nor Flash晶片，隨今年iPhone 12全系列採用OLED面板，華邦電可望持續受惠。

此外，除蘋果擴大採用OLED螢幕機種外，法人指出，中國大陸晶圓代工廠中芯過去為Nor Flash廠兆易創新代工生產，隨著中芯遭美國列入黑名單，可能連帶影響兆易創新Nor Flash供給，有利華邦電擴大市占。

權證發行商建議，看好旺宏、華邦電後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。