奇鋐、華通 押中長天期

蘋果、三星今度5G機皇陸續問市，在預購爆量，市場預期將掀起新一波換機潮下，奇鋐（3017）、華通（2313）等供應鏈業績表現可期下，權證券商建議，可利用中長天期權證，參與個股行情。

蘋果iPhone 12系列5G新機開賣，台灣入列首賣區域，中華電信開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約，僅僅不到1小時就迅速額滿下，市場看好蘋果近年來首次大改版的iPhone 12，將吸引自iPhone 8以來的蘋果用戶換機升級；三星推出Galaxy Z Fold 2 5G折疊智慧機熱銷，機構預測，未來十年折疊機將是成長最快的旗艦機種，預測包括蘋果等各家智慧機大廠，2025年前都將推出折疊機，有利相關供應鏈。

奇鋐今年9月營收34.82億元，月增5.4%、年減11.2%，是近四個月來新高，其中，第3季營收100.48億元，季減13.4%、年增1.3%，累計前三季營收291.4億元，年增10.7%，創新高，市場看好奇鋐下半年業績優於上半年。

華通方面，iPhone 12系列預購創佳績，雖今年遞延發表，供應鏈實際拉貨放量時間點較往年延後四至六周，導致相關PCB族群第3季業績表現較往年低迷，但第4季將加速集中出貨，反而有助營運的季增強度優於往年。由於iPhone 12系列手機主板面積增加10%~20%，加上材料等級提升，華通等手機主板廠將因此受惠。