宏碁、廣達 四檔有看頭

上市櫃公司第3季財報公布在即，第3季表現佳、第4季展望佳的個股有機會受到市場資金追捧。NB族群的宏碁（2353）、廣達（2382）等9月營收已繳出亮麗成績，權證發行商表示，如看好相關個股第3季獲利表現，可善用權證商品先行布局。

據統計，第3季全球PC出貨年增7.8%，主要受NB年增22%拉動；季度來看，IDC預估PC出貨在第2季的季增37%的高基期後，第3季將再季增11%。法人表示，部分出貨還是受到面板、driver IC、PMIC、CPU缺貨影響，否則需求應該更高，變成出貨遞延。

台灣廠商方面，NB ODM出貨今年來年增19%，特別是廣達年增58%，受到相當注目，主因 Chromebook需求強勁帶動。Chromebook先前因缺料、需求未被完全滿足，且持續有訂單追加，目前仍在持續出貨。

外資預期台灣NB ODM在2020、2021年出貨分別是年增21%、年減4%，因2020年拉貨基期已高，2021年需求僅預期衰退。但在家工作、教學也有結構性改變需求，因此2021年預估可能有上修空間。

宏碁9月合併營收295.1億元，月增8.2%，年增21.3%，改寫六年來單月新高；第3季合併營收800.29億元，攀上23季來新高，年增27.3%，季增22%；前三季合併營收1,944.8億元，年增率12.6%。公司方面對後市持續樂觀看待，甚至反映在董事長兼執行長陳俊聖今年5月以來，累計已出手買進宏碁股票近1,500張。

廣達9月營收1,123.75億元，月增6%，年增24.5%，僅次於2011年3月。第3季筆電出貨1,830萬台，季增26.2%，年增96.7%，創單季新高；前三季筆電出貨4,010萬台，超越2019年全年筆電出貨3,510萬台。

權證發行券商建議，可布局價內外10%以內，可操作天期在90天以上的權證，參與行情。