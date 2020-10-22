台泥國喬 聚焦長天期

台泥（1101）、國喬等傳產績優股近期在水泥、塑化報價上漲，與成本維持一定利差空間中，法人看好有利營運表現；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極認購權證，參與個股行情。

台泥在華東地區8、9月水泥價格各漲一次，華南、西南大部分為持平，庫容比方面，大部分地區位於60~65%的安全水位，華東則不到50%，同時華東地區的水泥研磨機開工率接近80%，和歷年同期相當，顯示漲價由需求帶動的力道大於供給帶動，加上中國各省最近陸續公告秋冬季錯峰生產計畫，只要廠商確實執行，第4季供給面相較往年不會有大幅變化下，有利後市報價。

法人機構認為，中國水泥在傳統旺季、災後重建需求、基建投資等需求帶動，後市報價及毛利將重返上升軌道，台泥營收及盈餘也將受惠成長，預估2020年營收1,169億元，每股稅後純益（EPS）4.2元，都維持去年的高檔水準，而2021年營收可達1,270億元，年成長約8.7%。

國喬方面，近期塑化產品報價普遍上揚，法人圈認為，主要是中國十一長假之後，庫存回補的買盤浮現，加上歲修及意外事故，部分產能受影響，供給趨緊所帶動，其中，ABS上漲反彈回穩，受惠中國汽車及家電產業復工，開工率提升，加上歐美家電需求旺盛，刺激ABS需求增溫，而搭配一盔一帶政策上路，要求機車及自行車須戴安全帽，也會帶動ABS新需求浮現，預期ABS價格及利差仍可表現穩健。

分析師表示，國喬第2季獲利優於預期，加上第3季以來ABS、PS報價穩健走揚，預期今年EPS有望交出2.3元的好成績。