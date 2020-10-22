群創華邦電 四檔聚光

台股昨（21）日維持區間整理格局，多方力守5日線支撐。群創（3481）、華邦電兩檔大型股帶量上漲，市場看好後市；法人建議，短線偏多操作的投資人，可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

市調機構集邦旗下WitsView公布10月下旬面板報價，除電視面板維持不墜外，IT面板漲勢進一步擴大，主因是戴爾等品牌大廠拉貨動能轉強，預期11月報價仍可緩漲，有利面板廠虧損改善。

面板價格已回升至去年起跌點以上，群創第3季可望擺脫連續虧損窘境，公司高層看好面板供需恢復平衡狀態後，明年景氣持續走揚，因後疫情時代宅經濟帶動的顯示器需求，並非一次性，而是永續性的，只要晶片供應充足，產能可進一步拉升。

群創與微軟創辦人比爾蓋茲投資的新創公司Kymeta，成功研發出全球獨家液晶超表面平板衛星天線，並鎖定豪華遊艇、頂級汽車、物聯網天線等應用，搶搭未來商機龐大低軌通訊衛星列車。

華邦電9月營收躍升至74.7億元，月增68.7%、年增61.5%，創單月歷史新高紀錄，主要拜子公司新唐正式併入日本Panasonic半導體相關事業，隨蘋果新機拉貨添加動能，法人評估訂單能見度已達明年第1季。

華邦電是三星面板Nor Flash主要供應商，蘋果iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro等採用OLED面板的手機，均內建其外掛的Nor Flash晶片，隨今年iPhone 12全系列採用OLED面板，華邦電可望持續受惠，對後續出貨將添增明顯助益。權證發行商建議，投資人如果看好這波短多行情，可買進價內15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。