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聯電日月光認購熱
聯電（2303）與日月光投控（3711）昨（21）日股價相對大盤強勢，法人看好其後市業績成長；權證發行商說，雖後市看好，但美國總統大選等變數仍多，可挑長天期認購權證參與行情。
聯電9月合併營收145.34億元，月減2.1%，年增34.3%；第3季合併營收448.7億元，創單季新高，年增23.7%。聯電近期攀高至32.8元高點後，陷入整理、仍力守5日均線之上。
法人表示，美國制裁中芯國際，聯電有接受轉單機會，傳出聯電部分8吋代工價格已調漲三成以上，第3季毛利率也有望拉高至25%左右。大型驅動IC、電源IC及射頻IC需求增加，使得8吋晶圓代工比預期更吃緊，有利掌握相關產能與技術優勢的聯電。
法人說，SiP將是日月光營收主要的成長動能，預估未來市場對SiP封裝的需求將會大幅攀升。根據Prismark統計，超過八成的SiP應用是在手機及其他消費性電子產品如智慧手表，而SiP業務約占日月光今年第2季EMS營收約40%、ATM營收約中個位數%，日月光結合旗下EMS子公司環旭電子，在組裝、測試等具整合之優勢，SiP長期的成長趨勢將可帶動整體營收成長。
法人預估，日月光投控今年下半年的SiP動能將較上半年強勁，主要由Apple Watch以及今年新增的AirPod Pro、AiP等業務帶動。今年新SiP專案營收目標自1億美元調升至3億美元，同時預期其新SiP專案的獲利能力將優於既有業務。因此，預估EMS營收第3、4季可望成長約20%。
此外，日月光處分矽品福建將可挹注今年第4季業外收益，矽品電子（福建）為2017年矽品為福建晉華DRAM封測業務設立的轉投資公司，日月光這次處分其矽品福建100%股權，預計處分利益為8.12億元。
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