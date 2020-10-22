中磊（5388）9月營收為35.6億元，月增23%，年增7%；創今年單月次高、也是歷史第三高。今年前三季累計營收255.2億元，年增15%；主要受惠居家辦公、視訊教學等應用帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級需求。

法人看好中磊第4季放量出貨美系Cable新客戶Docsis 3.1 Gateway與WiFi 6無線網通產品。看好WiFi 6產品為明年營收成長主軸，其規格產值倍增是成長主力。中磊今年上半年開始出貨WiFi 6產品，下半年出貨美系客戶新專案，明年將受惠產業趨勢，WiFi 6毛利率高於平均將有助改善產品組合。

權證券商建議，看好中磊後市的投資人，可布局價外25%以內，距到期日逾90天以上權證。（永豐金證券提供）

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