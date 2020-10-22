智易（3596）第3季營收優於市場預期，由於新產品出貨量提升，第4季營收有機會維持高檔，法人推估有望維持季增，加上越南擴產，顯示未來訂單把握度高，明年業績展望樂觀。

智易為避免銷貨過度集中某些地區或客戶，致力於均衡地區營收比重，過去歐洲貢獻營收比重超過60%，今年上半年比重下滑至49%，美洲、亞洲及其他比重分別提高至29%、22% ，未來將積極開拓北美市場，初期鎖定有線電視業者。

智易因應客戶需求與支撐營運成長，在越南建新廠，明年第4季投產，產能將增四成。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外合理、可操作天期為中長天期商品介入。（群益金鼎證券提供）

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