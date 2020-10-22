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百和 押價內外15%
百和（9938）受惠於國際大型品牌客戶開始恢復下單，不但第3季營運淡季不淡，第4季更有機會繳出季增、年增的成績單，昨（21）日股價帶量走揚，上漲3.1%，收在74.3元，力守5日線支撐，站穩所有均線。
百和第3季認列海外迴轉收益，獲利表現優於市場預期，自行結算前三季稅後純益約11.4億元，年減0.5%，每股稅後純益（EPS）3.83元。
隨合計營收占比約48%的Nike、Adidas訂單回溫及Amazon鬆緊帶訂單持續開發出貨，法人預期百和第4季營收將可呈現月增走勢，並較上季上揚，也有機會優於去年同期。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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