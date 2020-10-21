台指期開盤上漲51點 台積電期貨開盤漲1.5元

台指期今（21）日開盤12,906點，上漲51點；台積電期貨近月合約開盤上漲1.5元，開盤價454元。

美股昨日收盤僅有費半指數微跌，四大指數收盤漲跌幅介於-0.02%~+0.47%，台積電漲0.82%。

統一期貨表示，外資昨日現貨賣超20億，期貨部分減少2,385口，淨多單2.6萬口，十大交易人與特定法人合計賣出6,309口。週選支撐與壓力區落在12,800至13,000之間，P/C Ratio降至1.16，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，近期成交持續萎縮，昨日成交量能僅不到1,500億元，投資人在選前追價意願不足，加上指數在萬三點賣壓沉重，技術面與籌碼面皆無法支撐指數上攻。短線指數震盪整理可能較高，交易人在美國總統大選前可雙向布局週合約選擇權價差，收取權利金。