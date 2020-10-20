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台股壓回 台積電空軍在權證現蹤

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（20）日在美股拉回，但蘋概權值股鴻海、大立光穩盤下，指數一度由黑翻紅，但在台積電（2330）走勢疲弱拖累中，終場指數下跌45點，收在12,862點；現貨市場壓回，權證市場多空交錯，其中，連結鴻海（2317）的鴻海元富09購02（071037）為最熱門的權證，而台積電空軍也在權證市場現蹤。

今日亞股開盤後，美股期指一度重演昨日跳空強漲態勢，一定程度顯示市場認為國會在大選前與白宮達成協議、對通過紓困案立法仍存希望；而目前整體外資期貨多單仍在近2.6萬口的相對高檔，動向也將是明日台指期結算行情的觀察焦點。

權證市場方面，隨現貨市場走勢拉回，今日量能也降溫至20.1億元水準，為近期新低量，占大盤比重為1.1%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為18.1億元，認售權證成交金額為2.0億元，認購權證成交金額占總成交金額89.9%；認購、認售比值為8.9倍，顯示市場氣氛偏向樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結鴻海的鴻海元富09購02，成交金額為937萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電國泰03售10（03255P），成交金額為901萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證包辦8席，顯示目前市場投資心態偏多，但2檔進榜的認售權證，標的都為台積電，顯示投資人間也並非全然偏多，並因台積電漲跌多連動大盤走勢，因此，後市仍需留意市場資金動向；分析師建議，市場觀望氣氛仍重，無論多方與空方皆不輕舉妄動，在美國大選出爐前，指數震盪整理的機率仍高，操作上僅能以低買高賣的價差交易為主。

認售權證 台積電 認購

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