台指期開盤跌1點 台積電期貨開跌2元

台指期今（20）日開盤12,892點，下跌1點；台積電期貨近月合約開盤跌2元，開盤價455.5元。

美股昨日收盤，四大指數跌幅介於0.58至1.65％，APPLE下跌2.55%，台積電ADR上漲0.99%。

統一期貨表示，外資現貨買超127億，期貨部分增加24口，淨多單2.8萬口，十大交易人與特定法人合計賣出1,089口。週選支撐與壓力區落在12,800至13,000之間，P/C Ratio升至1.17，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，最近的盤勢依舊是上有壓下有撐的高點震盪格局，目前市場最大的波動事件仍然是美國總統大選，投資人在大選前，可在上檔阻力位執行買權空頭價差，等到選完行情明朗後，再順勢布局。