快訊

川普與競選幕僚通電話 痛批防疫大將佛奇是災難、白痴

鐵道巨怪的傲慢：107條人命與JR西日本的真相奮鬥

台指期開盤跌1點 台積電期貨開跌2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今（20）日開盤12,892點，下跌1點；台積電期貨近月合約開盤跌2元，開盤價455.5元。

美股昨日收盤，四大指數跌幅介於0.58至1.65％，APPLE下跌2.55%，台積電ADR上漲0.99%。

統一期貨表示，外資現貨買超127億，期貨部分增加24口，淨多單2.8萬口，十大交易人與特定法人合計賣出1,089口。週選支撐與壓力區落在12,800至13,000之間，P/C Ratio升至1.17，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，最近的盤勢依舊是上有壓下有撐的高點震盪格局，目前市場最大的波動事件仍然是美國總統大選，投資人在大選前，可在上檔阻力位執行買權空頭價差，等到選完行情明朗後，再順勢布局。

期貨 台積電

延伸閱讀

台積電ADR周一漲1％ 較台股溢價逾10％

全民權證／台積電 挑長天期

台指期 站回所有均線

10月台股期指漲148點

相關新聞

華新科、群聯 四檔閃金光

台股走勢震盪盤堅，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭續攻的領頭羊，投資人可...

世紀鋼、彩晶 押逾四個月

台股再度進逼萬三關卡，市場居高思危情緒升溫，帶動整體融券餘額不斷創高走揚。隨指數驚驚漲，不少融券餘額激增的個股，在券單回...

全民權證／儒鴻 選價內外20%

儒鴻（1476）董事長洪鎮海表示，品牌客戶消化庫存速度優於預期，「庫存大多清完了」，接單回歸常軌，儒鴻布、成衣產能滿載。...

全民權證／台積電 挑長天期

半導體大廠台積電（2330），昨（19）日股價在各大客戶積極力挺的利多發酵下，股價開高收高，終場大漲8.5元、以457....

全民權證／鴻海 兩檔活跳跳

鴻海（2317）受惠於蘋果新機效應，加上切入電動車市場，外資及投信連續兩日回補，帶動股價一吐悶氣，昨（19）日跳空上漲3...

最牛一輪／臻鼎看旺 群益03搶鏡

蘋果供應鏈臻鼎-KY（4958）9月營收115.74億元，在蘋果新機開賣後，臻鼎-KY將迎來另一波營運動能。法人指出，臻...

華通、奇力新 認購夯

台股昨（19）日大漲157點，在電子權值股領頭下，電子股再度重回主流懷抱，帶動相關PCB、被動元件相關族群走揚。權證發行...

期貨商論壇／臻鼎期 伺機加碼

臻鼎-KY（4958）昨（19）日出現爆量上漲的走勢，盤中一度觸及漲停板價格；臻鼎-KY8月中以來的W底整理型態一舉站上...

期貨商論壇／黃金期 中長線俏

全球新冠肺炎疫情持續發燒，法國一天單日確診數暴增2萬例，義大利一天確診數暴增7,223例，都創下單日確診新高，歐洲正在採...

台指期 站回所有均線

蘋果iPhone新機預購傳出捷報，帶動台股期現貨同步走高，終場加權指數上漲157點收12,908點，台指期上漲148點收...

櫃買中心發布「富櫃200報酬正向2倍指數」新指數

為提供投資人更便利運用的投資工具及因應市場資金尋求更多元的投資機會，櫃買中心新編櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數...

開高走高 台指期開漲35點

台指期今(19)日開盤指數為12783點，上漲35點；台積電期貨近月合約開盤下跌0.5元，開盤價為448元。

熱門新聞

科技日驚豔！五外資喊「買」 鴻海爆量漲

郭明錤點名三大特徵蘋概股 近期可望反彈

ESG必能贏大盤？00878績效「兩關鍵」 和你想的不一樣

蘋概股大漲 鴻家軍這檔漲幅16%最強

經濟解析／3,000元的大立光可以買？法人這麼說

麗清 奪美百億大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。