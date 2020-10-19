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櫃買中心發布「富櫃200報酬正向2倍指數」新指數

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為提供投資人更便利運用的投資工具及因應市場資金尋求更多元的投資機會，櫃買中心新編櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數(IR0141)，將富櫃200報酬指數單日正向2倍之報酬反應於該指數中，以滿足發行槓桿型指數金融商品之需求。新指數於今（19）日起正式發布，並自11月2日開始計算傳輸盤中即時指數。

櫃買中心表示，富櫃200報酬正向2倍指數是因應證券商發行ETN指數化商品需求編製，該指數反應之2倍報酬係以日為單位計算，若富櫃200報酬指數當日上漲(下跌)1%，則富櫃200報酬正向2倍指數當日會上漲(下跌)2%，而在觀察期間較長或市況波動較大時，相同期間下，富櫃200報酬指數累積報酬的2倍則未必等於富櫃200報酬正向2倍指數的累積報酬，提醒投資人需留意槓桿型商品的特性。

櫃買中心自發布富櫃200指數成功引領相關指數化商品(包括期貨、ETN及權證)發行以來，積極著力於臺灣中小型股票指數化投資領域，以富櫃200指數成分股為基礎進一步開發彰顯不同特色之指數，除這次槓桿型富櫃200報酬正向2倍指數外，亦編製強化質量因子報酬的Smart Beta指數櫃買銳聯Quality50及結合產業前景與市場趨勢的櫃買半導體領航報酬指數；櫃買中心表示，未來追蹤富櫃200指數家族系列的指數化商品陸續發行後，可望滿足不同風險偏好及操作策略之投資人，以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資。

櫃買中心 ETN

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