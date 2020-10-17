國巨、奇力新 認購靚

國巨（2327）合併基美，高階利基型產品營收比重將逾五成，降低受元件報價波動的影響；奇力新（2456）則受惠中國大陸十一長假提前拉貨，以及持續走強的遠端應用相關產品出貨動能，營運雙雙出現回溫跡象，有望進一步帶動股價反映。

被動元件大廠國巨9月自結合併淨營收76.62億元，單月營收較上月增加5%，並較去年同期增加117.8%。

國巨表示，目前公司MLCC產能利用率已提升至八成，因應下游需求穩定增加，第4季營運應是正面看待。

國巨指出，雖然全球的疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性仍高，公司的MLCC產能利用率已提升至八成、R-chip提升至七成，以因應客戶端穩定增加的需求，致使成品庫存水位無法明顯拉升。

國巨併購基美的效應除了擴大市場份額及營運規模外，也因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，將有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT的營運佔比及產值。

電感大廠奇力新9月營收16.27億元，月增3.9%，年增16.1%，展望今年，法人預估奇力新集團今年整體業績有機會超過175億元，較去年同期成長10%到12%，挑戰新高。

奇力新表示，9月電感產品受惠大陸十一長假提前拉貨及遠端應用相關產品出貨力道強勁；電阻產品方面，市場拉貨動能延續上月，客戶建立安全庫存，營收創下今年新高；磁性材料產品方面，歐洲及大陸地區出貨動能轉強，營收較8月提升。

法人分析，教育用Chromebook、電競應用出貨量提升，加上時序邁入消費性電子旺季，遊戲機、電視及真藍牙無線耳機出貨升溫，帶動奇力新一體成型電感現供不應求，稼動率滿載，後市營運走佳。

權證發行商建議，看好國巨、奇力新後市的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日二個月以上的權證，短線來回操作。