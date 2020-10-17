聽新聞
test
0:00 / 0:00

國巨、奇力新 認購靚

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國巨（2327）合併基美，高階利基型產品營收比重將逾五成，降低受元件報價波動的影響；奇力新（2456）則受惠中國大陸十一長假提前拉貨，以及持續走強的遠端應用相關產品出貨動能，營運雙雙出現回溫跡象，有望進一步帶動股價反映。

被動元件大廠國巨9月自結合併淨營收76.62億元，單月營收較上月增加5%，並較去年同期增加117.8%。

國巨表示，目前公司MLCC產能利用率已提升至八成，因應下游需求穩定增加，第4季營運應是正面看待。

國巨指出，雖然全球的疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性仍高，公司的MLCC產能利用率已提升至八成、R-chip提升至七成，以因應客戶端穩定增加的需求，致使成品庫存水位無法明顯拉升。

國巨併購基美的效應除了擴大市場份額及營運規模外，也因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，將有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT的營運佔比及產值。

電感大廠奇力新9月營收16.27億元，月增3.9%，年增16.1%，展望今年，法人預估奇力新集團今年整體業績有機會超過175億元，較去年同期成長10%到12%，挑戰新高。

奇力新表示，9月電感產品受惠大陸十一長假提前拉貨及遠端應用相關產品出貨力道強勁；電阻產品方面，市場拉貨動能延續上月，客戶建立安全庫存，營收創下今年新高；磁性材料產品方面，歐洲及大陸地區出貨動能轉強，營收較8月提升。

法人分析，教育用Chromebook、電競應用出貨量提升，加上時序邁入消費性電子旺季，遊戲機、電視及真藍牙無線耳機出貨升溫，帶動奇力新一體成型電感現供不應求，稼動率滿載，後市營運走佳。

權證發行商建議，看好國巨、奇力新後市的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日二個月以上的權證，短線來回操作。

延伸閱讀

法人估奇力新今年每股獲利 有機會挑戰8元

聚焦高單價高毛利 國巨發布4大策略方向

全民權證／國巨 優選價外10%

鴻海牽手國巨 三外資按讚

相關新聞

國巨、奇力新 認購靚

國巨（2327）合併基美，高階利基型產品營收比重將逾五成，降低受元件報價波動的影響；奇力新（2456）則受惠中國大陸十一...

最牛一輪／國產利多 群益03帶勁

國產（2504）受惠房建市場熱絡、台商回流建廠持續擴大，前瞻計畫加碼、公共建設延續進行，預拌混凝土景況樂觀，另外，國產「...

全民權證／台勝科 挑價內外15％

台勝科（3532）8吋月產能約33萬片，12吋月產能約30萬片，產能滿載，後市營運動能穩步，股價表現上，台勝科昨（16）...

全民權證／南亞科 選逾100天期

南亞科（2408）第3季每股純益（EPS）0.52元，第4季DRAM市況可望趨穩。展望明年上半年，儘管需求面仍有疫情及美...

全民權證／聚陽 瞄準逾四個月

聚陽（1477）公布9月營收26.9億元，月減13.7%、年減14.8%，法人估計第4季美元營收年增可達5%以內，緊接而...

台塑、華夏 押長天期

受惠剛從十一長假返回市場的中國大陸下游加工業紛紛搶進展開泛用樹脂建庫存布局，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情全面上揚，AB...

鴻海、穩懋 四檔聚焦

蘋果發表年度四款iPhone 12系列新機，並從下周起分批上市銷售，市場預期台股包括鴻海（2317）、穩懋（3105）等...

10月台股期指跌95點

台北股市今天終場跌77.45點，收12750.37點。10月台指期以12745點作收，下跌95點，與現貨相較，逆價差5....

台指期開盤跌22點 台積期貨開跌4.5元

台指期今（16）日開盤12,818點，跌22點；台積期貨近月合約開盤下跌4.5元，開盤價452元。

全民權證／聯電 可布局價平

台系半導體大廠聯電（2303），近來由於受到外資不斷看好，配合投信大舉加碼力挺，激勵股價大漲小回表現強勢，日前並創下18...

全民權證／譜瑞 二檔強強滾

外資昨（15）日買單敲進高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966），帶動股價一舉站回所有均線支撐，逆勢上漲4.9%。譜瑞-KY...

全民權證／景碩 挑價外10%內

景碩（3189）長線在ABF供給吃緊延續及mmWave手機新增BT產值優於法人預期，重回過去獲利循環水準。

熱門新聞

存股新風向？外資挺台股熱 喊買三大金融股

意德士承銷價88元 中一張賺近6萬元

市場長線看好ESG 國泰永續高股息將迎首次配息

台積電翻紅 台股開低走高挑戰5日線

外資按讚台積電 看好三應用

台股收跌77點 失守12,800關卡、周線收黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。