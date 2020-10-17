鴻海、穩懋 四檔聚焦

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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蘋果發表年度四款iPhone 12系列新機，並從下周起分批上市銷售，市場預期台股包括鴻海（2317）、穩懋（3105）等供應鏈、相關代工業者本季業績可望旺到明年第1季；權證券商建議，可利用權證參與相關個股業績行情。

受到新冠疫情影響，也延緩多國5G無線通訊電信基礎建設進度，市場預期2021年可望逐漸復原。

鴻海方面，雖因疫情影響，組裝廠實際出貨時點往後遞延，但遞延期間筆電，以及雲端產品銷售優於過往表現，因此iPhone 12雖遞延至本季上市，今年代工廠營收表現仍可較上半年佳，且今年為iPhone新機為首款5G產品上市，定價約與iPhone 11持平，估計市場換機意願將會較過往明顯，有利於擴大蘋果市占、與鴻海相關組裝廠業績動能。

分析師並預估，整體成長動能可望延續至上半年，鴻海在Pro、Pro Max於11月開始貢獻營收下，本季營收將可逐月增長。

穩懋方面，3D感測因光源VCSEL採砷化鎵製成，穩懋為Lumentum VCSEL最大的代工客戶，多家國際大廠試圖搶食此一市場，但Lumentum在良率及價格優勢下，仍為蘋果主要供應商，穩懋因而間接受惠，市場預估今年營收可達255億元，年成長19%，每股盈餘有約逾15元的水準。

權證券商表示，看好業績成長題材的投資人，建議優先選擇造市品質佳的發行券商，同時挑選價內外程度合理、且長天期的權證操作，參與行情不缺席。

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