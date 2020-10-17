台塑、華夏 押長天期

受惠剛從十一長假返回市場的中國大陸下游加工業紛紛搶進展開泛用樹脂建庫存布局，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情全面上揚，ABS、PVC、PS報價飆漲60～110美元不等，法人看好台塑（1301）、 華夏（1305）等受惠股。

五大泛用樹脂中，其中以PVC單周漲幅9.3%最大，上漲至1,060美元，ABS漲幅6.5%居次。PVC上漲主要有四大原因，一是長假後的補庫存旺季，二是中國近期有部分廠商進行歲修，三是美國因颶風影響，部分大廠降載時間延長，最後是歐洲各有信越石化和KEMO-ONE設備故障停產，使供給面偏緊。台塑已調漲外盤價每噸90~100美元，目前PVC供需展望佳，報價有望維持高檔至年底。此外，奇美鎮江ABS廠也因為電力設備更換而停產， 同樣推升ABS報價上漲6.6% 至每噸1,790美元。

在台塑四寶第4季展望中，現以台塑最為樂觀。台塑董事長林健男日前在營收說明會上表示，受8月底美國颶風影響，部分石化同業宣布因不可抗力減少出口量，帶動亞洲地區石化產品價格上漲；加上台塑本身第4季歲修廠數比第3季減少，開動率提高，樂觀預估公司本季營收將明顯優於第3季。

華夏方面，法人估計，PVC產品第3季價量齊揚，原油又下挫，華夏獲利將在第3季重回上升趨勢，供給吃緊情況至少延續至第4季；華夏第3季財報單季每股純益將超過0.3元，每股獲利可望寫11季新高，明顯優於第2季的每股虧損0.1元的表現，預料第3季財報公布將有助股價。

權證發行券商建議，投資人如要參與個股行情，建議布局價內外15%以內，有效天期四個月以上的權證。