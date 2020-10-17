全民權證／聚陽 瞄準逾四個月
聚陽（1477）公布9月營收26.9億元，月減13.7%、年減14.8%，法人估計第4季美元營收年增可達5%以內，緊接而來的2021年第1季因Target、日本迅銷、Gap拉貨強勁，預期出貨年增可達雙位數表現，吸引日系、美系外資共同看好。
聚陽董事長周理平近日出席台灣國際醫療暨健康照護展，也對外表示主要客戶最近下單積極，對聚陽今年第4季營運樂觀，且明年上半年會更好，兩位數成長只是基本數，表現可望超越2019年疫情發生前。
法人也表示，聚陽2021年成長展望主要受惠客戶供應鏈整合的幫助。看好聚陽後市的投資人，可利用價內外15%以內，有效天期在四個月以上的長天期權證，介入行情。 （統一綜合證券提供）
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