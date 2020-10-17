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全民權證／南亞科 選逾100天期
南亞科（2408）第3季每股純益（EPS）0.52元，第4季DRAM市況可望趨穩。展望明年上半年，儘管需求面仍有疫情及美中貿易戰的不確定性，不過供應商庫存在第3季持續下滑，且今年三大記憶體廠整體資本支出縮減約20%，可望帶動供需好轉。
法人預估，DRAM報價可在明年第1季落底，並於第2季進入上漲循環，預估2021全年營收年增近二成。雖大陸長鑫存儲是DRAM供給面長線隱憂，但長鑫採用的技術落後於目前主流的堆疊式，加上美國以設備出口管制打壓大陸半導體產業，有利南亞科營運表現。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期100天以上的中長天期商品介入。（兆豐證券提供）
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