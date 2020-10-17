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全民權證／台勝科 挑價內外15％

經濟日報 / 記者黃力整理
圖／經濟日報提供
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台勝科（3532）8吋月產能約33萬片，12吋月產能約30萬片，產能滿載，後市營運動能穩步，股價表現上，台勝科昨（16）日再度走強，連三天收紅。

受惠疫情帶來遠距教學、在家工作等終端硬體商機需求提升，晶圓代工產能維持高檔運轉，各大廠積極投片，使得矽晶圓廠營運走強。

台勝科表示，第4季8吋客戶需求優預期，電源管理晶片、CIS 晶片、面板驅動晶片等需求熱絡；12吋邏輯IC、記憶體等需求也持穩。今年上半年以來，客戶拉貨動能強勁，公司採取壓低庫存策略，持續銷售存貨。

投資人如看好個股後市，不妨布局價內外15%以內，距到期日90天以上的權證。（元大證券提供）

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