聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／台勝科 挑價內外15％
台勝科（3532）8吋月產能約33萬片，12吋月產能約30萬片，產能滿載，後市營運動能穩步，股價表現上，台勝科昨（16）日再度走強，連三天收紅。
受惠疫情帶來遠距教學、在家工作等終端硬體商機需求提升，晶圓代工產能維持高檔運轉，各大廠積極投片，使得矽晶圓廠營運走強。
台勝科表示，第4季8吋客戶需求優預期，電源管理晶片、CIS 晶片、面板驅動晶片等需求熱絡；12吋邏輯IC、記憶體等需求也持穩。今年上半年以來，客戶拉貨動能強勁，公司採取壓低庫存策略，持續銷售存貨。
投資人如看好個股後市，不妨布局價內外15%以內，距到期日90天以上的權證。（元大證券提供）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言