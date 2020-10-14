群創、友達買氣飆 權證小資博大利

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）居家辦公需求發燒，9月營收激增，股價繼13日抗跌演出，今（14）日持續翻漲尤其群創開高走高大漲4%。權證發行商指出，投資人看好雙虎，可同步參考權證提升獲利。

友達受惠遠距商機及教育需求，9月營收站上23個月高點，月增7.5%，年增9.2%，累積第3季營收732億元，年增4.5%，創下2019年來高峰。群創9月營收也雙增，第3季營收年增幅更達到17.8%。

日前友達展望，新冠肺炎改變人類生活型態，面板供應緊張，面板業景氣旺到2021年，包括明年第1季仍不會走弱。集邦科技調查，10月上旬面板報價延續6月來漲勢，預估第4季面板價格還會漲。

外資法人看好雙虎表現，已紛紛上修財測和目標價，摩根大通、美銀等並預測，雙虎第3季雙雙轉盈，若面板需求需強，雙虎2021-2022年也會連續轉盈，獲利表現跟隨營收放大提高。

權證發行商指出，投資人看好友達、群創，可留意價內外25 %內，距到期日120天以上的認購權證，搭配現股操作，提升獲利空間，相關如友達麥證03購01（071406）、友達群益03購01（071369）、及群創麥證02購01（069784）。